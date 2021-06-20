نشأت الديهي: مصر تحاول كبح جماح التضخم منذ 2017 وحتى الآن



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية منذ 2017 وحتى الآن تجاهد لكبح جماح التضخم ووضعه في موضعه الطبيعي.



وتابع، أن الخبراء أوضحوا أن هناك مجموعة من الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار السلع عالميًا، أولها زيادة الاستهلاك الصيني لفول الصويا وزيت الصويا والحبوب، وتزايد الأقبال على الزيت النباتي كوقود حيوي، إلى جانب تعرض البرازيل لأخطر عملية جفاف نتج عنها سوء الزراعة وقلة الإنتاج مع حرائق غابات الأمازون في البرازيل، التي أدت لانخفاض الانتاج العالمي من فول الصويا، وخاصة أن الانتاج البرازيلي هو أكبر انتاج في العالم من فول الصويا، إلى جانب انخفاض أسعار البترول، وارتباك دوائر الشحن وسلاسل الإمداد نتيجة تداعيات أزمة كورونا.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" يؤكد ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا بنسبة 40% بوتيرة هي الأسرع منذ 10 أعوام.