الباز: الزيادة السكانية أزمة تواجه مصر.. في كل ساعة يولد 201 مولود

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الباز: الزيادة السكانية أزمة تواجه مصر.. في كل ساعة يولد 201 مولود
الأحد 20/يونيو/2021 - 09:14 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الزيادة السكانية أزمة تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه وفقا للإحصائيات فإن عدد سكان مصر سيصل إلى 193 مليون في عام 2052.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه في العشر أيام الأولى من شهر يوليو القادم سيصل عدد المصريين المقيمين داخل مصر إلى 102 مليون، متابعا: "احنا زدنا في الـ 17 شهر اللى فاتوا حوالي 2 مليون".
ولفت "الباز"، إلى أنه في كل ساعة يولد 201 طفل وفقا للإحصائيات، منوها أن معدل الخصوبة لكل سيدة 3.1 طفل، موضحًا أننا لو قللنا معدل الخصوبة لـ 2.1 سيصل عدد السكان إلى 143 مليون بحلول عام 1952.
وعلق قائلا: "الأرقام دي مفزعة ولازم نتوقف عندها لأن دة بيهدد المستقبل، والناس لما تتوقف وتتأمل الوضع ستستجيب لمبادرات تنظيم النسل".
وتابع: "هنلاقي ناس تقف وتقول تحديد النسل ضد الدين، وأن الرسول قال تكاثروا تناسلوا.. هل سيباهي الرسول الأمم بـأمة عالة على العالم؟".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه في العشر أيام الأولى من شهر يوليو القادم سيصل عدد المصريين المقيمين داخل مصر إلى 102 مليون، متابعا: "احنا زدنا في الـ 17 شهر اللى فاتوا حوالي 2 مليون".
ولفت "الباز"، إلى أنه في كل ساعة يولد 201 طفل وفقا للإحصائيات، منوها أن معدل الخصوبة لكل سيدة 3.1 طفل، موضحًا أننا لو قللنا معدل الخصوبة لـ 2.1 سيصل عدد السكان إلى 143 مليون بحلول عام 1952.
وعلق قائلا: "الأرقام دي مفزعة ولازم نتوقف عندها لأن دة بيهدد المستقبل، والناس لما تتوقف وتتأمل الوضع ستستجيب لمبادرات تنظيم النسل".
وتابع: "هنلاقي ناس تقف وتقول تحديد النسل ضد الدين، وأن الرسول قال تكاثروا تناسلوا.. هل سيباهي الرسول الأمم بـأمة عالة على العالم؟".
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