الباز: الزيادة السكانية أزمة تواجه مصر.. في كل ساعة يولد 201 مولود

قال الإعلامي محمد الباز، إن الزيادة السكانية أزمة تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه وفقا للإحصائيات فإن عدد سكان مصر سيصل إلى 193 مليون في عام 2052.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه في العشر أيام الأولى من شهر يوليو القادم سيصل عدد المصريين المقيمين داخل مصر إلى 102 مليون، متابعا: "احنا زدنا في الـ 17 شهر اللى فاتوا حوالي 2 مليون".



ولفت "الباز"، إلى أنه في كل ساعة يولد 201 طفل وفقا للإحصائيات، منوها أن معدل الخصوبة لكل سيدة 3.1 طفل، موضحًا أننا لو قللنا معدل الخصوبة لـ 2.1 سيصل عدد السكان إلى 143 مليون بحلول عام 1952.



وعلق قائلا: "الأرقام دي مفزعة ولازم نتوقف عندها لأن دة بيهدد المستقبل، والناس لما تتوقف وتتأمل الوضع ستستجيب لمبادرات تنظيم النسل".



وتابع: "هنلاقي ناس تقف وتقول تحديد النسل ضد الدين، وأن الرسول قال تكاثروا تناسلوا.. هل سيباهي الرسول الأمم بـأمة عالة على العالم؟".