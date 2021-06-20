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بعد محاولة قتله.. رئيس حي عين شمس يزيل 3 عقارات لجناه حاولوا الاعتداء عليه
الأحد 20/يونيو/2021 - 09:14 م
إسماعيل منطاوي
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استكملت أجهزة عين شمس، برئاسة اللواء ماهر هاشم، رئيس الحي، أعمال إزالة العقارات التي صدرت لها قرارات إزالة واستمرت في المخالفة بعد قانون التصالح.
وأكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، أن الإزالات تمت حتى سطح الأرض، لافتًا إلى أنه تم إزالة ثلاث عقارات مخالفة، للجناة الذين حاولوا الاعتداء عليه وقتله أسفل منزله.
وقال اللواء ماهرهاشم رئيس الحى، إن الازالات للعقارات المخالفة كانت مستمرة رغم عدم تواجده بعد تعرضه للحادث، لانشغاله باجراء فحوصات طبية وجراحية.
وكان قد تم الاعتداء على رئيس حى عين شمس ومحاولة قتله أسفل منزله، أثناء استقلال سيارة الحي، حيث فوجىء بخمس أشخاص يعتدون عليه بالشوم والسكين.
وأكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، أن الإزالات تمت حتى سطح الأرض، لافتًا إلى أنه تم إزالة ثلاث عقارات مخالفة، للجناة الذين حاولوا الاعتداء عليه وقتله أسفل منزله.
وقال اللواء ماهرهاشم رئيس الحى، إن الازالات للعقارات المخالفة كانت مستمرة رغم عدم تواجده بعد تعرضه للحادث، لانشغاله باجراء فحوصات طبية وجراحية.
وكان قد تم الاعتداء على رئيس حى عين شمس ومحاولة قتله أسفل منزله، أثناء استقلال سيارة الحي، حيث فوجىء بخمس أشخاص يعتدون عليه بالشوم والسكين.
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