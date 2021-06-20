بعد محاولة قتله.. رئيس حي عين شمس يزيل 3 عقارات لجناه حاولوا الاعتداء عليه

استكملت أجهزة عين شمس، برئاسة اللواء ماهر هاشم، رئيس الحي، أعمال إزالة العقارات التي صدرت لها قرارات إزالة واستمرت في المخالفة بعد قانون التصالح.



وأكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، أن الإزالات تمت حتى سطح الأرض، لافتًا إلى أنه تم إزالة ثلاث عقارات مخالفة، للجناة الذين حاولوا الاعتداء عليه وقتله أسفل منزله.



وقال اللواء ماهرهاشم رئيس الحى، إن الازالات للعقارات المخالفة كانت مستمرة رغم عدم تواجده بعد تعرضه للحادث، لانشغاله باجراء فحوصات طبية وجراحية.



وكان قد تم الاعتداء على رئيس حى عين شمس ومحاولة قتله أسفل منزله، أثناء استقلال سيارة الحي، حيث فوجىء بخمس أشخاص يعتدون عليه بالشوم والسكين.

