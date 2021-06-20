Advertisements

بعد محاولة قتله.. رئيس حي عين شمس يزيل 3 عقارات لجناه حاولوا الاعتداء عليه

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
استكملت أجهزة عين شمس، برئاسة اللواء ماهر هاشم، رئيس الحي، أعمال إزالة العقارات التي صدرت لها قرارات إزالة واستمرت في المخالفة بعد قانون التصالح.

وأكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، أن الإزالات تمت حتى سطح الأرض، لافتًا إلى أنه تم إزالة ثلاث عقارات مخالفة، للجناة الذين حاولوا الاعتداء عليه وقتله أسفل منزله.

وقال اللواء ماهرهاشم رئيس الحى، إن الازالات للعقارات المخالفة كانت مستمرة رغم عدم تواجده بعد تعرضه للحادث، لانشغاله باجراء فحوصات طبية وجراحية.

وكان قد تم الاعتداء على رئيس حى عين شمس ومحاولة قتله أسفل منزله، أثناء استقلال سيارة الحي، حيث فوجىء بخمس أشخاص يعتدون عليه بالشوم والسكين.

أخبار تهمك

لابورتا يُفجر مفاجآت عن صفقات برشلونة الجديدة.. وبقاء ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ ساعة و 13 دقيقة

أرسنال يزاحم برشلونة على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 9 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يومين

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد كريمة يحسم الجدل بشأن إجبار الزوجة على المعاشرة

منذ نصف ساعة

برشلونة يقرر بيع خليفة كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

07:00 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة