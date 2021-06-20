وزير الاتصالات: نوثق مليار ورقة حاليًا ليصبح التعامل بها رقميًا



كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة انتقالًا نوعيًا ورقميًا.



وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم يوثقون حاليًا مليار ورقة ليصبح التعامل بها رقميًا.



وتابع وزير الاتصالات: "نتعاون مع وزارة التربية والتعليم كفريق واحد لإجراء امتحانات الثانوية العامة دون مشكلات".

