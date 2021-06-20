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محام: لسنا في حاجة لتجريم "الاغتصاب الزوجي".. الطلاق للضرر "حل" أمام الزوجة

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المحامي محمد ميزار، إن المجتمع المصري يعيش في تلك المرحلة هالة من التخبط والارتباك، بسبب دخول مفاهيم وأفكار جديدة مثل الاغتصاب الزوجي وتقاسم الثروة بين الرجل وزوجته في حالة الطلاق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصطلح الاغتصاب الزوجي يتنافى مع عقد الزواج الذي ينص على المودة والرحمة، لافتا إلى أنه لا يوجد نص تشريعي ينص على "الاغتصاب الزوجي" سواء في القوانين المصرية أو في الدول العربية.

وأشار "ميزار"، إلى أنه في حال تجريم "الاغتصاب الزوجي" بقانون، فهذا قد يستدعي أن يحصل الزوج على موافقة كتابية من زوجته قبل كل علاقة بينهما، منوها أنه يجب نشر ثقافة احترام الزوجة في المجتمع بدلا من وضع قوانين، لأن هذا يفتح الباب للانتقام، وكفايانا قضايا النفقة وغيرها.

وتابع: "في حالة معاناة الزوجة من زوجها في العلاقة، وممارسة الرجل للعلاقة بما لا تتحمله الزوجة، فإن الزوجة من حقها أن تلجأ للمحكمة وتطلب الطلاق للضرر، ولذلك لسنا في حاجة لقوانين جديدة، لأن القانون يحمي الزوجة من أي عنف".

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بوابة الفجر الفجر الاغتصاب الزوجي

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