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"ذكريات الأمكنة".. رواية جديدة للروائية "آية ياسر"

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
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صدر حديثاً عن دار العهد للنشر والتوزيع، رواية "ذكريات الأمكنة" للروائية والقاصة المصرية "آية ياسر"، والتي من المنتظر مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، وتعد رواية "ذكريات الأمكنة" هي رابع الأعمال الأدبية للكاتبة وثالث أعمالها الروائية.

تناقش الرواية تحولات المجتمع المصري على مدار عقود؛ منذ أواخر عهد الملكية مروراً بـ23 يوليو والنظام الجمهوري، حتى الألفية الثالثة، وما شهدته من سلم وحرب وكوارث، وتجلياتها على المدن والقرى المصرية، كما تدور أحداثها حول “رشوان بك” الذي تزوج مرغماً من “عنبر” ابنة الشريك السوداني لوالده “تاج الدين باشا”، المتيمة به، للحفاظ على الشراكة، وينجب منها فتاة، لكنه سرعان ما عثر على حبه الحقيقي، فيتزوج من شابة تركية وينجب منها ثلاثة أبناء، ويتقاطع مصير الأسرة “ مع عائلتين إحداها يهودية، وأخرى جنوبية فقيرة ، فكيف ستنتهي مصائر تلك الشخصيات.

ومن أجواء الرواية نقرأ: " قد لا تشبه النهايات أبداً البدايات، لكن طعم البدايات دوماً له لذة لا تقاوم.. في البدايات تسحرنا التفاصيل الصغيرة وتأخذنا لنحلّق معها في عوالم بطعم البهجة، قد تكون البدايات أكثر صدقًا وبراءة، لكنها أحياناً تكون كاذبة غاوية تسحبنا بتياراتها القوية إلى الأعماق لنواجه نهايات مظلمة، مريرة بطعم الحنظل، لا تشبه أبداً حلاوة البدايات!.

يذكر أن "آية ياسر" هي روائية وكاتبة وصحفية مصرية. تخرجت من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتعمل محررة ثقافية، صدرت لها: رواية ضائعة في دهاليز الذاكرة ، صدرت في عام 2014، عن الدار للنشر والتوزيع، رواية "همس الأبواب" ، صدرت في عام 2017، عن الدار للنشر والتوزيع، مجموعة قصصية للأطفال "متى سأكبر؟ 2021، عن دار واو للنشر والتوزيع، وهي الفائزة بالمركز الأول في مسابقة هبة بنداري الدولية، لها تحت الطبع مجموعة قصصية، تحت الطبع، بعنوان: "صرخات مكتومة".
"ذكريات الأمكنة".. رواية جديدة للروائية "آية ياسر"
"ذكريات الأمكنة".. رواية جديدة للروائية "آية ياسر"
"ذكريات الأمكنة".. رواية جديدة للروائية "آية ياسر"
"ذكريات الأمكنة".. رواية جديدة للروائية "آية ياسر"

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بوابة الفجر اية ياسر الفجر

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