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نصائح مهمة لتقوية المناعة وتفادي الإصابة بـ "كورونا"
الأحد 20/يونيو/2021 - 09:19 م
داليا الحسين
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قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ أقسام المناعة بجامعة عين شمس، إن معدل انتشار فيروس كورونا عبارة عن معادلة بين سلوكيات المواطنين وقرارات الدولة ونسبة التطعيم وتحورات الفيروس إلى جانب الاحتفالات والتجمعات، مردفا:"حصل احتفالات وتواجد بشكل مكثقف في أماكن مغلقة".
ولفت أستاذ أقسام المناعة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، إلى أنه مع الخريف والشتاء تزيد الفيروسات التنفسية، وكلما زادت نسبة التلقيح كلما كان انتشار الفيروس أقل.
وأوضح أن تنشق هواء نظف وتغذية صحية وممارسة الرياضة والنوم بشكل كافي والابتعاد عن الضغوط النفسية تحسن المناعة.
ولفت أستاذ أقسام المناعة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، إلى أنه مع الخريف والشتاء تزيد الفيروسات التنفسية، وكلما زادت نسبة التلقيح كلما كان انتشار الفيروس أقل.
وأوضح أن تنشق هواء نظف وتغذية صحية وممارسة الرياضة والنوم بشكل كافي والابتعاد عن الضغوط النفسية تحسن المناعة.
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