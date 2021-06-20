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نصائح مهمة لتقوية المناعة وتفادي الإصابة بـ "كورونا"

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ أقسام المناعة بجامعة عين شمس، إن معدل انتشار فيروس كورونا عبارة عن معادلة بين سلوكيات المواطنين وقرارات الدولة ونسبة التطعيم وتحورات الفيروس إلى جانب الاحتفالات والتجمعات، مردفا:"حصل احتفالات وتواجد بشكل مكثقف في أماكن مغلقة".

ولفت أستاذ أقسام المناعة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، إلى أنه مع الخريف والشتاء تزيد الفيروسات التنفسية، وكلما زادت نسبة التلقيح كلما كان انتشار الفيروس أقل.

وأوضح أن تنشق هواء نظف وتغذية صحية وممارسة الرياضة والنوم بشكل كافي والابتعاد عن الضغوط النفسية تحسن المناعة.

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