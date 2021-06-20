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"الديهي" مشيدًا بنجلاء المنقوش ومريم المهدي: وزيرتان بدرجة مقاتل

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالسيدة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، مؤكدًا أنها وزير خارجية بدرجة مقاتل وأعادت للدبلوماسية الليبية رونق مختلف.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن نجلاء المنقوش، تعرضت لحملة هجوم ضارية من مفتي ليبيا المعزول من قبل البرلمان، الصادق الغرياني، ومرتزقة الإخوان بعد محاولتها الدفاع عن السيادة الليبية، وصفعها لوزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، في قلب ليبيا في مؤتمر صحفي مشترك، حينما طالبت بخروج المرتزقة من ليبيا ومعهم القوات التركية.
 
وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم بنجلاء المنقوش، وأشاد بنجاحاتها لاستعادة وضعية ومكانة العمل الدبلوماسي الليبي، لافتًا إلى أن "المنقوش"، ومريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، يتحركوا بوعي شديد، وهما وزيرتان بدرجة مقاتل.

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