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أخصائي علاقات أسرية تقدم نصائح للفتاة قبل الزواج

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة بسمة سليم، أخصائي العلاقات الأسرية، إنها تنصح الفتاة أن تفكر في الارتباط والزواج في سن الثلاثين؛ حيث النضح الكامل للفتاة والتفكير بشكل عقلاني وليس التسرع في اتخاذ قرار الزواج والاختيار السليم للزوج ومن ثم الحياة السعيدة الهادئة بين الطرفين وليس مشاكل وطلاق وخلافه من المشاكل الزوجية.

وأضافت "سليم"، خلال لقائها مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على قناة "دريم"، أن الزواج في سن مبكر من الأخطاء الكبيرة والتي تتسبب في مشاكل زوجية كبيرة لا حصر لها بين الطرفين، خاصة وأن الفتاة تكون في سن مبكر ولا تستطيع تحمل أعباء الزواج والأعمال المنزلية الكثيرة؛ إلى جانب متطلبات الزوج الخاصة وأعمال المطبخ؛ بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي عادة ما تنتج من الأهالي وتدخلهم في حياة الزوجين.

وتابعت: "عادة الأمهات لا تعمل على تحمل أبناءهما المسئولية وشرحها لابنتها وكيفية تحمل مسئولية الحياة الزوجية والزوج؛ إلى جانب لو هناك أبناء أو أطفال ومسئوليتهم الكثيرة".

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