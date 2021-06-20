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بارزاني لحزب العمال الكردستاني: ابعدوا حربكم عن شعبنا

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
وكالات
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وجه رئيس إقليم كردستان العراقي نيجيرفان بارزاني رسالة إلى حزب العمال الكردستاني الناشط في الإقليم، دعاه فيها إلى إبعاد حربه عن الشعب.

 

وقال خلال كلمة في حفل تخرج طلبة الجامعة الأمريكية في محافظة دهوك: "يتوجب علينا جميعا أن نقول بصوت واحد وموقف واحد لحرب العمال الكردستاني، كفى عدم الاحترام لإرادة أهالي إقليم كردستان ومؤسساته الشرعية وعدم النظر لمصالح أملاك شعبنا".

 

وأضاف: "على حزب العمال إبعاد ذلك عن شعب كردستان، فهو يخوض حربا لا طائل وراءها، وعليه الإبتعاد عن أهالي الإقليم وأن يحترم سيادة العراق والإقليم والسلطة الشرعية، وأن يلتزم بقوانين الإقليم، ولا يستمر في كونه سببا لجر الجيوش وإلحاق الخسائر والأضرار والمشكلات العسكرية لشعبنا المبتلى أصلا بالمشكلات والصعوبات".

 

وأشار بارزاني، إلى أن "واجب الحكومة العراقية المحافظة على أمن واستقرار دول الجوار".

 

ويوم أمس أفاد مراسلنا في العراق بمقتل عنصرين وإصابة ثالث من "حزب العمال الكردستاني" بقصف تركي شمالي البلاد.

 

وتتوغل القوات التركية داخل الحدود العراقية لمسافة تتجاوز الـ30 كم، وتبرر ذلك بـ"محاربة" حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة ضمن المنظمات الإرهابية.

 

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات عسكرية مكثفة في العراق وسوريا، "ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها".

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