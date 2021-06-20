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موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن موعد مباراة المارد الأحمر القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب الانتهاء من مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وعقب الانتهاء من مواجهتي الترجي التونسي، يعود الأهلي لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو المقبل ضد فريق نادي بيراميدز.

 

حيث كان من المقرر أن تقام المواجهة بين الفريقين خلال الشهر الماضي قبل أن يتم تأجيلها بسبب ارتباطات الأهلي وبيراميدز الإفريقية.

 

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

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