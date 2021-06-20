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الهدوء يسود امتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبي والشهادة الإعدادية بالأزهر

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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انطلقت اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي (1441-1442هـ)- (20202021م)، حيث أدى طلاب الشهادة الثانوية للقسم (الأدبي العلوم الإسلامية) امتحان الفقه والإنشاء، كما أدى طلاب الشهادة (الإعدادية بعوث)، امتحان القرآن الكريم والفقه.

وسادت حالة من الاستقرار والنظام الامتحانات دون رصد أي شكوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.
 
وتفقد فضيلة أ.د سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم عددًا من اللجان ومنها لجنة معهد كليلة النموذجي، ولجنة فتيات الكويتي ولجنة معهد الدكتور طلعت السيد، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

وشدد رئيس القطاع على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والحفاظ على نظافة اللجان وتطهيرها بشكل يومي، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان، ومن أجل توفير الجو المهيأ للامتحانات.

يذكر ان عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

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