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رئيس هيئة الأركان العامة يرفع الشكر لسمو ولي العهد بمناسبة تدشين ثمانية مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
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رفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي باسمه ونيابةً عن منسوبي القوات المسلحة الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة تدشين سموه اليوم ثمانية مشروعات سكنيّة وطبيّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة مؤخرًا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

وأكد معاليه أن تدشين المشروعات يأتي في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها وزارة الدفاع بشكل خاص والمملكة بشكل عام في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وعد تلك المشروعات إحدى ثمار رؤية برنامج تطوير وزارة الدفاع ورؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، وتستهدف منسوبي وزارة الدفاع وعوائلهم.

وأضاف معاليه: “نعتز ونفتخر في وزارة الدفاع بهذه المشروعات الطموحة، ليحقق جميع منسوبي وزارة الدفاع تطلعات قيادتنا الرشيدة والارتقاء بالوطن إلى القمة في المجالات كافة، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة, وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

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