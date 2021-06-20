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50 % زيادة في حركة الطيران لشرم الشيخ

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني، إن حركة الطيران في شرم الشيخ زادت بنسبة 50%، وهذا دليل على رواج حركة السياحة.

وتابع "عبد الكريم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن وزارة الطيران استغلت انخفاض حركة الطيران مع أزمة كورونا، في تطوير مطار سفنكس الدولي الذي كان يسع 300 راكب في الساع، ومن المتوقع أن يصل لـ900 راكب.

ولفت إلى أن مطار سنفكس الدولي واعد جدًا، وبإذن الله سيعمل بصورة كبيرة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وسيعتمد على سياحة اليوم الواحد.

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