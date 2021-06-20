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أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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دخل الكولومبي خاميس رودريجيز دائرة اهتمام نادي ريال مدريد الاسباني والذي يرغب في استعادة خدمات اللاعب في الموسم المقبل، وذلك بناءا على رغبة كارلو انشيلوي المدير الفني الجديد للفريق.

 

ورحل خاميس عن ريال مدريد في صيف 2020، وانتقل إلى إيفرتون لمدة موسمين، ليكون مع مدربه كارلو أنشيلوتي، الذي عاد قبل أيام إلى الملكي من جديد.

 

وذكرت شبكة "Gol Caracol" الكولومبية، هناك فرصة أمام خاميس رودريجيز للعودة إلى ريال مدريد، وهناك رغبة من قبل فلورنتينو بيريز في ضم اللاعب مرة أخرى.

 

طلب أنشيلوتي من الإدارة عودة خاميس رودريجيز من جديد، والنادي اشترط موافقة الكولومبي على تخفيض راتبه السنوي، وسيعود وقتها إلى "سانتياجو برنابيو" بدون أي مقابل، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

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