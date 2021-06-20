اعتقال رجل أعمال تركي بتهمة الاحتيال في النمسا

اعتقلت السلطات النمساوية رجل الأعمال التركي الهارب سيزجين باران كوركماز، المتهم بالاحتيال المالي على الحكومة الأمريكية.

وأعلن محمد دمير محامي كوركماز، أن موكله اعتقل في النمسا بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وفي إشارة إلى أن عملية المحاكمة ستستمر في النمسا، قال دمير إن تركيا لديها أيضا طلب تسليم بحق موكله.

وكانت السلطات التركية صادرت أصول سيزجين باران كوركماز، استجابة لطلب مكتب المدعي العام الفيدرالي في يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتتهم الولايات المتحدة رجل الأعمال سزجين باران كوركماز، وأفراد من عائلة كينغستون، بتنفيذ عملية احتيال ضخمة، من خلال شركة متخصصة بالطاقة، إذ طالبوا بائتمانات ضريبية على أنواع الوقود المتجددة التي لم تنتجها الشركة على الإطلاق.

وبموجب ذلك حصل إخوة كينغستون مع شريكهم التركي سزجين باران كوركماز، على 512 مليون دولار أمريكي.

وتم اعتقال أفراد من عائلة كينغستون في أغسطس 2018، قبل تمكنهم من السفر إلى تركيا.

وعاد الحديث مجددا كوركماز، بعد أن اتهم زعيم المافيا التركي وزير الداخلية سليمان صويلو بمساعدة كوركماز على الفرار خارج تركيا، بعد تنبيهه قبل انطلاق تحقيقات ضده.