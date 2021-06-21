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7 طلبات إحاطة على طاولة "نقل النواب" اليوم

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعين لها، اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب بشأن عدد من الخدمات في دوائرهم، وجاءت هذه الطلبات كالتالي:

1- الطلب المُقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (بيلا مصر) لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

2- الطلب المُقدم من النائب يوسف الصاوي، بشأن نقل محطة السكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم إلى منطقة الزملوطي.

3- الطلب المُقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه على الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية.

4- الطلب المُقدم من النائب لطفي شحاته، بشأن سوء حالة محطة قطار بردين بمركز الزقازيق، ومحطة قطار شيبة بمركز الزقازيق.

5- الطلبات المُقدمة من النائب محمد الحسيني، بشأن:

أ- توقف العمل بطريق الخدمة الموازي لطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور.

ب- الحاجة إلى إنشاء منزل أمام مستشفى بولاق الدكرور من المحور الجديد على ترعة الزمر للقادم من روض الفرج، وكذلك إنشاء منزل على شارع السودان بجوار نادى الدقي للقادم من المنيب.

ج- الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه بسلالم كهربائية بدلًا من كوبرى همفرس الذى تم إلغائه بسبب أعمال محور ترعة الزمر بمنطقة بولاق الدكرور.

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