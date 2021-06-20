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عجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة في الكأس

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة  كأس مصر والمقررة إقامتها في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب السويس الجديد.

ويتجمع اللاعبون المختارون للقائمة البيضاء في النادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا على أن يكون التحرك إلى السويس في تمام الحادية عشرة والنصف .

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

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