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عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر مسؤولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على خصم جزء من مستحقات الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ورفض فرجاني ساسي استكمال موسمه مع نادي الزمالك، وأعلن رحيله عن الفريق، بعد فشل التوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أنه لا تزال المفاوضات مستمرة من جانب مسؤولي نادي الزمالك مع فرجاني ساسي بشأن خصم جزء من مستحقاته المالية لعدم رغبته في استكمال الموسم مع القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يصل ساسي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة لانهاء علاقته بشكل رسمي مع القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة مصر المقاصة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

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