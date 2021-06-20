بسبب الإقبال الجماهيري.. فتح قاعات إضافية لفيلم "مش أنا"

أعلن الموزع السينمائي الدولي للأفلام العربية محمد ناقرو عن نفاد التذاكر الخاصة بفيلم "مش أنا" في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل ثلاثة أيام من طرح الفيلم بالسينمات.



ومن جانبه، أعرب تامر حسني عن سعادته الكبيرة بذلك الخبر، وقام بتوجيه رسالة شكر لجمهوره بالسعودية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث أعاد تامر حسني نشر بيان الموزع السينمائي الدولي للأفلام العربية محمد ناقرو، وعلق عليه قائلاً:"من قلبي كل الشكر للجمهور السعودي الحبيب الغالي على الخبر الجميل دا، حقيقي محبتكم شرف كبير أوي أوي ليا".



وتابع تامر حسني قائلاً :"وكل الشكر للأستاذ محمد ناقرو الموزع الدولي الكبير للأفلام العربية للعالم، ربنا يكتبلنا النجاح تاني مع بعض يا أستاذ ناقرو، ويارب الفيلم ينال إعجاب كل الجماهير الغالية في مصر وكل البلاد العربية ياااااااااارب".





فيلم "مش أنا" من المُقرر طرحه بالسينمات يوم 23 يونيو المُقبل، وهو بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين حسام حسني و شركة سينرجي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.