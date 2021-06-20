Advertisements

بسبب الإقبال الجماهيري.. فتح قاعات إضافية لفيلم "مش أنا"

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعلن الموزع السينمائي الدولي للأفلام العربية محمد ناقرو عن نفاد التذاكر الخاصة بفيلم "مش أنا" في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل ثلاثة أيام من طرح الفيلم بالسينمات.

ومن جانبه، أعرب تامر حسني عن سعادته الكبيرة بذلك الخبر، وقام بتوجيه رسالة شكر لجمهوره بالسعودية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث أعاد تامر حسني نشر بيان الموزع السينمائي الدولي للأفلام العربية محمد ناقرو، وعلق عليه قائلاً:"من قلبي كل الشكر للجمهور السعودي الحبيب الغالي على الخبر الجميل دا، حقيقي محبتكم شرف كبير أوي أوي ليا".

وتابع تامر حسني قائلاً :"وكل الشكر للأستاذ محمد ناقرو الموزع الدولي الكبير للأفلام العربية للعالم، ربنا يكتبلنا النجاح تاني مع بعض يا أستاذ ناقرو، ويارب الفيلم ينال إعجاب كل الجماهير الغالية في مصر وكل البلاد العربية ياااااااااارب".


فيلم "مش أنا" من المُقرر طرحه بالسينمات يوم 23 يونيو المُقبل، وهو بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين حسام حسني و شركة سينرجي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

أخبار تهمك

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ يوم

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ 40 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 11 ساعة

جريزمان يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ 40 دقيقة

الأزمات تضرب منتخب إسبانيا في اليورو

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

أحمد كريمة يحسم الجدل بشأن إجبار الزوجة على المعاشرة

منذ ساعتين

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يقرر بيع خليفة كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

09:59 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة