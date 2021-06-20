أبو الغيط: ادعاءات إثيوبيا بحدوث صدام عربي إفريقي فكرة "خايبة" (فيديو)

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الجامعة شكلت لجنة في نيويورك تضم السعودية والأردن والعراق ومندوب الجامعة لتنسيق الطرح العربي مع مصر والسودان.





وأضاف "أبو الغيط" خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذُاع على قناة صدى البلد، أنه ربما يحتاج مناقشة أزمة السد الإثيوبي إلى تصويت من أعضاء مجلس الأمن.





وتابع أنه يجب أن تتبنى إحدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن طلب مصر والسودان لمناقشة ملف السد ولا يستطيع مجلس الأمن التخلي عن مسئولية تحقيق الأمن والسلم الدوليين.





وأوضح أن هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين بسبب أزمة السدود التي قد تتطور إلى مواجهة تؤدي إلى عدم الاستقرار.





وتوقع أبو الغيط وجود جلسة سيعقدها مجلس الأمن لمناقشة ملف السد الإثيوبي مشيرا إلى أن الجامعة العربية ترفض أي إجراء أحادي تقوم به إثيوبيا لتهديده الأمن المائي.





وأكد أبو الغيط أن الدولتان العربيتان اللتان تقدمتا بملف السد الإثيوبي للجامعة العربية تقعان في إفريقيا مشيرا إلى أن ثلثا العالم العربي يقيمون في قارة إفريقيا.





وشدد على أن المزاعم الإثيوبية عن وجود صدام عربي - إفريقي غير حقيقية وهي محاولة منها للحصول على الدعم الإفريقي وادعاءات إثيوبيا بحدوث صدام بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي فكرة "خايبة".



