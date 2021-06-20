أبو الغيط عن رئيس وزراء إثيوبيا: "عايز يلعب دور رامبو ضد الدنيا كلها"

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعم الجامعة لمصر والسودان في ملف سد النهضة.



وردا على سؤال للإعلامي أحمد موسى حول تجرؤ إثيوبيا على الجامعة العربية وصدور تصريحات تطالب فيها أديس أبابا الجامعة بالصمت، قال أبو الغيط: "لن نصمت على انتهاك القانون الدولي ودعم أعضاء الجامعة أمر طبيعي" مشيرا إلى أن إثيوبيا تتسم بالهشاشة الناجمة عن العرقيات المنتشرة بها.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن الحكومة الإثيوبية تريد أن تلعب دور "رامبو" ضد الدنيا بأكملها، مؤكدا أن القانون الدولي المسؤول عن الأنهار الدولية.



وأضاف:"على إثيوبيا احترام حقوق كافة الدول المشاطئة، دون إلحاق أذى بدولتي المصب"، مشيرا إلى أن أزمة سد النهضة تحتاج من تدخل الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة.



