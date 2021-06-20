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راحة لمستبعدي الزمالك من مواجهة المقاصة بالكأس
الأحد 20/يونيو/2021 - 10:08 م
رامي بشاي - محمد زكي
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منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين المستبعدين من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر المقرر لها الثلاثاء المقبل، راحة غدا الإثنين من التدريبات.
كما قرر كارتيرون أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشرة صباحا بملعب النادي.
ويخوض 13 لاعبا من الفريق مران الثلاثاء المقبل، وهم: محمد أبو جبل، عبد الله جمعة، أيمن حفني، حميد أحداد، أسامة فيصل، سيف جعفر، حسام عبد المجيد، محمد حسام بيسو، أحمد عيد، يوسف أسامة، حمدي علاء، أحمد زكي، وسيد نيمار.
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