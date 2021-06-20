راحة لمستبعدي الزمالك من مواجهة المقاصة بالكأس





منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين المستبعدين من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر المقرر لها الثلاثاء المقبل، راحة غدا الإثنين من التدريبات.





كما قرر كارتيرون أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشرة صباحا بملعب النادي.



