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أبو الغيط: الأمن المائي لمصر والسودان من أهم قضايا الأمن القومي العربي

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ الجامعة العربية تناولت ملف سد النهضة الإثيوبي في 3 قرارات، منهم قرارين في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أنّ الدوحة شهدت 3 اجتماعات أولهم الاجتماع التشاوري، الذي خرجت منه قرارات وبيانات، يجرى التفاوض عليها.

وأضاف "أبو الغيط" خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذُاع على قناة صدى البلد، إنّه في الأعوام الماضية كان هناك جلسات مع الوزراء، تبين منها أنّ الجلسة غير الرسمية يكون فيها الحديث سهلًا بدون رسميات، لأنه لا يوجد فيها تسجيل أو توثيق للحوار، لذا اقترح الوزراء عمل جلسات رسمية مرتين في العام وتقرر ذلك الأمر فيما بعد.

وأردف، أن الاجتماع الطارئ الذي عقد في الدوحة بشأن سد إثيوبيا، كان فيه نقطتين مهمتين، هما أن الأمن المائي لمصر والسودان أحد قضايا الأمن القومي العربي، والثاني أن الجامعة العربية طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة لبحث موضوع سد النهضة، مشيرًا إلى أن الطلب سبقه رسالة مصرية شرحت مجمل قرارات الإطار الإفريقي.

واستطرد، أنه بعد الاجتماع نحن الآن في انتظار الموقف التالي، وهو تحريك رسالة الجامعة العربية، وذلك قد يأتي من مصر أو السودان بتقديم طلب إلى مجلس الأمن لمناقشة موضوع سد النهضة الإثيوبي.

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