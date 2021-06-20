بعد استخدام مليار جرعة لقاح في الصين.. أديب يوجه رسالة للمصريين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الصين أعلنت حقن أكثر من مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لافتا إلى أن الصين تستخدم نفس اللقاح المستخدم في مصر، ولم نسمع أي قفزات في أعداد الإصابات في الصين، وهو ما يؤكد على أن التطعيم آمن وفعال.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "لو المواطن في مصر قلقان من اللقاح بنطمنه ونقوله أن تم استخدام مليار جرعة من اللقاح في الصين"، مشيرا إلى أنه حصل على لقاح "سينوفارم".



وأكد أن الحصول على لقاح كورونا يعطي شعور بالأمان، معلقا: "الكورونا حق"، لافتا إلى أن هناك ان انخفاض في أعداد الإصابات، مضيفا: "الدولة مش متأخرة في توفير اللقاحات.. ويوجد اسم لقاح جديد سينتج في مصر"، منوها بأنه يبدو أن المتحور الهندي لم يصل مصر.

