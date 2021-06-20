Advertisements

"20 مليون مستخدم عربي" يبحثون عن وجهات السفر إلى مصر

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
استعرضت لجنة "خبراء الترويج السياحي"، اللمسات النهائية الخاصة بالفيلم الدعائي الجديد للحملة الترويجية لمصر في السوق العربي والذي من المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة، وناقشت المحتوى الدعائي الجديد الخاص بهذه الحملة وخاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها منذ إطلاقها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، حيث أوضحت نتائج محرك البحث جوجل قيام ما يقرب من ٢٠ مليون مستخدم للإنترنت بدول التعاون الخليجي من البحث عن السفر إلى مصر وذلك بعد شهر من اطلاق الحملة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة والآثار مع اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسبل ومقترحات دفع حركة السياحة الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، واللجنة مشكلة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.

كما تم خلال الاجتماع عرض خطة السياحة الدولية والأسواق السياحية المستهدفة والأدوات الترويجية لكل سوق، إلى جانب استعراض المستجدات الخاصة بتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر ولاسيما من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة والهيئة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر السياحة العربية السياحة الاثار

أخبار تهمك

الأزمات تضرب منتخب إسبانيا في اليورو

منذ أقل من ساعتين

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ يوم

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

جريزمان يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ 40 دقيقة

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ 40 دقيقة

أحمد كريمة يحسم الجدل بشأن إجبار الزوجة على المعاشرة

منذ ساعتين

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يقرر بيع خليفة كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مكاسب «المشاط» فى ٢٠١٨.. حملة ترويج سرية للسياحة

عاملون بالغردقة: "عايزين السياحة ترجع أكتر" (فيديو)

العناني: "علينا توحيد الجهود لإنجاح المنظومة السياحية"

"تقديرًا لجهوده".. أوزبكستان تمنح عميد آثار القاهرة أعلى أوسمتها

اجتماع تسويقي لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

اجتماع مع 150 شركة.. مصر تسعى لغزو السوق الأوكراني بالسياحة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

09:59 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة