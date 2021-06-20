"20 مليون مستخدم عربي" يبحثون عن وجهات السفر إلى مصر

استعرضت لجنة "خبراء الترويج السياحي"، اللمسات النهائية الخاصة بالفيلم الدعائي الجديد للحملة الترويجية لمصر في السوق العربي والذي من المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة، وناقشت المحتوى الدعائي الجديد الخاص بهذه الحملة وخاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها منذ إطلاقها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، حيث أوضحت نتائج محرك البحث جوجل قيام ما يقرب من ٢٠ مليون مستخدم للإنترنت بدول التعاون الخليجي من البحث عن السفر إلى مصر وذلك بعد شهر من اطلاق الحملة.





جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة والآثار مع اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسبل ومقترحات دفع حركة السياحة الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، واللجنة مشكلة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.



