موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، على عودة نجم الفريق المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدى موسيماني، رغبته في استعادة خدمات أحمد عبدالقادر لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.





ويأتي قرار المدير الفني، في استعادة خدمات عبدالقادر، بعد ظهوره بشكل مميز مع ناديه في الموسم الجاري، ومساهمته في تطوير الفريق، بفضل أهدافه الحاسمة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد.



