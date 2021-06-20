أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف موعد الموجة الرابعة لـ كورونا



وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي يبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أننا لو تمكنا من تطعيم 10% من السكان قبل شهر أغسطس المقبل، فأن منحنى الوفيات في الموجة الرابعة سينخفض بنحو 50%، معلقا: "كده الموجة هتكون خفيفة".



وأكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن اللقاح هو خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن كافة اللقاحات آمنة وفعالة حتى الآن ضد سلالات فيروس كورونا.



قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الشهر المقبل سنشهد نهاية الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر، موضحا أننا لن نسجل صفر إصابات ولكن سيكون هناك انخفاض شديد في حالات الإصابة، متوقعا بداية الموجة الرابعة في نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر المقبل.