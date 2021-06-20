تهدد حياة الأطفال.. أستاذ مناعة يكشف مخاطر سلالة "دلتا" الجديدة

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة المناعة بجامعة عين شمس، خطورة سلالة كورونا الجديدة " الدلتا" على زيادة الإصابات.



وقال "عقبة"، خلال حواره مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد: " هناك زيادة في إصابات كورونا على مستوى العالم، خاصة بعد انتشار السلالة الجديدة لكورونا "الدلتا" في اكثر من 80 دولة حول العالم".



ولفت إلى أن سلالة الدلتا الجديدة تصيب الاطفال وصغار السن، ولديها قدرة كبيرة على الانتشار السريع، خاصة مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

