هاني رسلان: بعد فشل الملء الثاني لسد النضهة.. الحل العسكري سيظل قائم

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مصر لديها رفض ثابت لأي حل جزئي لقضية سد النهضة، وإذا وافقنا على الملء الثان سيعطي مشروعية للسد، منوها أن مصر تؤكد ضرورة اتفاق شامل سيشمل الملء والتعبئة، لأن إثيوبيا لها باع طويل من المراوغة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أمريكا ترفض التحرك العسكري، لأن هذا التحرك سيكون بداية لتفكك الدولة الإثيوبية، والمنطقة ستتحول إلى جحيم، لأن هناك مشاكل عديدة في إثيوبيا، وصراعات قبلية وكراهية متبادلة بين الأطراف هناك.



ولفت "رسلان"، إلى أن أمريكا تتحدث عن حل لأزمة السد بتسوية بين الأطراف، مقابل تنمية اقتصادية لإثيوبيا، منوها أن إثيوبيا تعاني من ضغوط مختلفة.



وأكد، أنه بعد فشل إثيوبيا في الملء الثاني بسبب فشلها في إتمام التعلية المطلوبة، منوها أن إثيوبيا كانت تخطط لتجميع 18 مليار متر مكعب من المياه، والآن لن تنجح إلا في تخزين حوالي 8 مليار متر مكعب، ولهذا فإن الخيار العسكري سيظل قائم، لأن التحرك العسكري كان سيضر السودان في حال نجحت إثيوبيا في تخزين 18 مليار متر مكعب.

