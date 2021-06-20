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بسمة وهبة: التاريخ لن يغفر للإخوان وعبثهم في ملف سد النهضة (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا عن الإخوان بعد أكاذيبهم الأخيرة حول ملف سد النهضة، ونشر أخبار مغلوطة لزعزعة ثقة المصريين في دولتهم ومحالة تمرير الإحباط لنفوس المصريين، والزعم بأن دولة 30 يونيو أضاعت حقوق مصر في مياه النيل.

وأكدت بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن حالة الاستسلام المصري في ملف سد النهضة، اختفت مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم فورًا، ودولة 30 يونيو استلمت ملف سد النهضة وهو جثة ميتة مدفونة في قلب إثيوبيا.

وتابعت: "الإخوان خونة، وعندهم استعداد يعطشوا بلدنا، ويعطشوا مصر، وتاريخهم يثبت ده".

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سد النهضة بوابة الفجر بسمة وهبة الفجر الاخوان

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