غرفة دبي تطلق سلسلة فيديوهات "الطريق إلى إكسبو 2020"





أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي سلسلة فيديوهات جديدة تهدف إلى استعراض الطرق المؤثرة التي ستعتمدها لربط مجتمع الأعمال المحلي بنظيره العالمي خلال إكسبو 2020 دبي.





وتركز سلسلة فيديوهات " الطريق إلى إكسبو 2020" على استعراض استعدادات مجتمع الأعمال في دبي لمعرض إكسبو 2020 دبي مستضيفةً قادة مجتمع الأعمال والشركات العاملة في الدولة الذين سيستعرضون أفكارهم وتوقعاتهم حول الحدث بالإضافة إلى طبيعة مشاركتهم في الحدث العالمي الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.





وتهدف السلسلة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مجلة "انتربرينور الشرق الأوسط" مجلة الأعمال الرائدة في المنطقة إلى تجسيد الحيوية والمرونة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في إمارة دبي بالإضافة إلى الفرص غير المسبوقة التي سيوفرها "إكسبو 2020".





وبدأت السلسلة بمقابلة مع مرجان فريدوني الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو 2020 دبي والتي سلطت الضوء على الدور الهام الذي تلعبه غرفة دبي كشريك استراتيجي في هذا الحدث الضخم حيث أشار فريدوني إلى ان إكسبو2020 وغرفة دبي يعملان معاً على ربط مجتمعي الأعمال المحلي والعالمي بهدف التواصل وإيجاد حلول مبتكرة لتحفيز الشراكات العالمية والاستثمار الأجنبي في عالم ما بعد الجائحة.





وأضاف ان الغرفة تلعب أيضًا دورا جوهريا في تطوير وتقديم أجندة متخصصة من برامج الأعمال ذات المستوى العالمي ، فعلى سبيل المثال نعمل جنبًا إلى جنب مع البلدان المشاركة والشركاء على تصميم وتنظيم سلسلة من جلسات الأعمال خلال الحدث الذي يستمر على مدى ستة أشهر. العديد من هذه الجلسات ستكون مرتبطة بقطاعات محددة تشكل تحديات وفرصًا لكل من مجتمع الأعمال المحلي والعالمي. بالإضافة إلى مشاركة الغرفة بتنظيم ثلاثة منتديات عالمية للأعمال والتي تتضمن "المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال" و"المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية" ولأول مرة المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان.





وقال حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي أن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع الأعمال في دبي قفزة نوعية مع استضافة الإمارة لإكسبو 2020 والذي سيعد ركيزة أساسية في مسيرة عودة العالم للازدهار والتطور في ظل الظروف العالمية الحالية مضيفاً أن الحدث العالمي سيسلط الضوء على الإمكانيات الإقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق التي تتمتع بفرص استثمارية.





وقال الهاشمي إن إكسبو 2020 دبي يعد حدثاً عالمياً ضخماً يحتضن الإبداعات والابتكارات من مختلف أنحاء العالم وهو ما سيساهم في توفير الحلول للتحديات الجديدة التي نتجت عن انتشار وباء كوفيد 19 ويساعد على تحضير قطاع الأعمال لمرحلة ما بعد الوباء.





وختم الهاشمي مؤكداً التزام غرفة دبي بتوفير بيئة مثالية للأعمال خلال إكسبو 2020 بحيث نقدم نموذجاً رائداً لكيفية تنظيم منتديات عالمية في أجواء آمنة وصحية في مرحلة ما بعد الوباء ونتطلع قدماً لانهاء استعداداتنا لإكسبو 2020 وتوفير منصة متميزة لدعم نمو وتطور قطاع الأعمال المحلي والدولي.





يذكر أن سلسلة فيديوهات "الطريق إلى إكسبو 2020" التي تأتي تحت مظلة مبادرة "منصة ملتقى الأعمال" التي أطلقتها غرفة دبي تضاف إلى سلسلة المبادرات النوعية التي أطلقتها الغرفة لتعزيز وعي قطاع الأعمال بالمتغيرات في بيئة الأعمال.