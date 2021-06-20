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بسمة وهبة: مصر تقف على أرض صلبة بأزمة سد النهضة

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن مصر تقف على أرض صلبة في أزمة سد النهضة وتحظى بتأييد دولي، ونجحت في فرض وجهه نظرها.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن:"مصر تلعب دور شطرنج عالمي وتفكر قبل كل خطوة وتحسبها صح ولا تخضع لضغوط الوقت وابتزاز المتربصين".

وواصلت قائلة:"لو نظرنا لملف سد النهضة، على مدار السنوات الماضية سندرك مدى الفارق... خصوصًا إن السودان والدول العربية وإفريقيا بعيدون عن مصر.. والآن مصر تقف على أرض ثابتة".

وأشارت إلى أن العالم والإدارة الأمريكية جميعهم يدينون الموقع الإثيوبي، فيما يشيدون بأسلوب مصر التفاوضي، الذي يحافظ على حقوق الشعوب في السلام والتنمية.

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