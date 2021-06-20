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أبو الغيط يكشف خطورة عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المجتمع الدولي لن يقبل بالتصرفات الأحادية من إثيوبيا لأننا لا نعيش في غابة، وعدم الوصول إلى اتفاق في ملف السد الإثيوبي سيكون خطرا على المنطقة.

وأضاف "أبو الغيط" خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذُاع على قناة صدى البلد أن المجتمع الدولي لن يقبل قتل الشعب السوداني تحت مزاعم التنمية في إثيوبيا والجامعة العربية ترفض ما يحدث من اعتداءات إثيوبية في حق السودان.

وأوضح أن ميليس زيناوي وقع عام 1993 اتفاقا مع مصر أكد التزامه بالاتفاقيات المائية بين البلدين ثم تراجع عن اتفاقه مع مصر وبرر ذلك بأن بلاده كانت ضعيفة وقتها.

وأكد أبو الغيط أن المجتمع الدولي لديه القدرة على إعلان موقفه من أزمة السد مشيرا إلى أنه لأول مرة تدخل المؤسسة العسكرية الأمريكية على خط الأزمة بتصريحات من الجنرال ماكينزي الذي وجه رسالة لإثيوبيا تعكس عدم الرضا عن سلوكهم.

وتابع أن مفاوضات السد الإثيوبي تحتاج إلى صبر حتى تتحقق الأهداف المنشودة لدولتي المصب ولا بد من الوصول إلى حل في قضية السد الإثيوبي مع تدخل الأطراف الدولية.

وشدد على أن التعنت من جانب إثيوبيا سيؤدي إلى موقف خطير وتداعيات نتمنى عدم الوصول إليها وبديل عدم الوصول إلى اتفاق خطير للغاية وأدعو إثيوبيا إلى استخدام لغة العقل وألا تهدد حياة الشعبين المصري والسوداني بالموت.

وأشار أبو الغيط إلى أن جميع الدول العربية تدعم مطالب مصر والسودان بضرورة الوصول لاتفاق مع إثيوبيا ولم تتحفظ أي دولة بما فيها جيبوتي والصومال على قرار وزراء الخارجية العرب بمساندة مصر والسودان في أزمة السد.

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مفاوضات سد النهضة بوابة الفجر الفجر ابو الغيط

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