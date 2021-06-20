Advertisements

جمهور الأوبرا شاهد على حب روميو وجولييت

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


عرض الباليه الشهير روميو وجولييت تقدمه فرقة باليه اوبرا القاهرة بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة قيادة المايسترو نادر عباسى ومن اخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل والاخراج الفنى لـ ارمينيا كامل وذلك في ٤ ليال تبدا الثامنة مساء الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعة 22، 23، 24، 25 يونيو على المسرح الكبير.

باليه روميو وجولييت وضع موسيقاه الروسي العالمي سيرجي بروكوفيف والرقصات لكل من ليونيد لافروفسكي، جون كرانكو، ماكميلان وعبد المنعم كامل ومستلهم من المسرحية الرومانسية التراجيدية للكاتب الانجليزي الشهير وليم شكسبير التي تحمل نفس الاسم وتدور في مدينة فيرونا الايطالية وتحكي قصة الصراع بين ارقي عائلتين في المدينة منتيجيو وكابوليت حيث يخرج منهما عاشقين هما روميو وجولييت ويحاولان الارتباط رغم الخلافات بين العائلتين لكن نتيجة هذا الصراع يقادا إلي مصيرهما المحتوم وهو الموت.

جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفييتي وقدمت أولي عروضها في نفس العام، تأثرت في بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها، بالإضافة إلي تقديم العروض المعاصرة فظهر الخط المعاصر في أعمالها من خلال مخرجين ومصممي رقصات مصريين، وأصبحت أحدى فرق دار الأوبرا المصرية عام 1991، قدمت خلال المواسم الماضية عددا من الباليهات العالمية الكاملة، وقامت بجولات فنية في مختلف دول العالم، منها المكسيك وفرنسا وإنجلترا وأيرلندا وكوريا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والتشيك وإيطاليا وتركيا ولبنان والأردن وكندا وروسيا، ويضم ريبرتوارها العديد من العروض الكلاسيكية العالمية منها سبارتكوس، دون كيشوت، كسارة البندق، بحيرة البجع وزوربا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد كريمة يحسم الجدل بشأن إجبار الزوجة على المعاشرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 3 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ ساعة و نصف

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

جريزمان يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ ساعة

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ يوم

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ 35 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مسرح سيد درويش بالإسكندرية يستضيف باليه "أوبرا باريس"

باليه "لابايادير" في 4 ليال على المسرح الكبير بالأوبرا

لأول مرة.. باليه كليوباترا في الأوبرا لمدة 4 ليالي على المسرح الكبير

جولة فنية لفرقة باليه الأوبرا فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور

دون كيشوت يبحث عن محبوبته فى الأوبرا

اليوم.. البطولة الزائفة للفارس النبيل في باليه دون كيشوت بالأوبرا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

11:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة