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تعليق أشرف عقبة على دخول سلالة "الدلتا" مصر

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك أعراض جديدة للسلالة الجديدة لفيروس كورونا "الدلتا" مثل ضعف السمع، خلاف أنها تتشابه في أعراض كورونا السابقة في ارتفاع درجة الحرارة، وظهور علامات جلدية.

وعن امكانية دخول سلالة الدلتا الجديدة مصر، قال "عقبة"، خلال حواره مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد: "وراد تكون السلالة الجديدة دخلت مصر، ولكن لم يتم الاعلان عن وجود أي حالات جديدة من السلالة الجديدة بشكل رسمي حتى الآن".

ولفت إلى أن الفطر الأسود يصيب الأشخاص الذين لديهم ضعف في المناعة، ونسب الوفاة تعتمد على مدى تغلغل الفطر في العين أو أنسجة الوجه أو الجيوب الانفية إلى جانب حالة المريض من الناحية المناعية.

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