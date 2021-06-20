منتدى نوت لقضايا المرأة بمهرجان أسوان يكرم الدكتورة فايزة الخرافي



يكرم منتدى نوت لقضايا المرأة بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة التي تقام من 24 حتى 29 يونيو الجاري، الدكتورة فايزة الخرافي باعتبارها واحدة من رموز العلم والعمل الأهلي والتطوعي في المنطقة العربية، وإحدى الرائدات العربيات في المجال التربوي، حيث كانت أول امراة تتولى منصب مدير جامعة الكويت، بعد أن قدمت الكثير من الجهود للأوساط العلمية وللعمل التربوي، وإن كانت الدكتورة فايزة الخرافي قد انشغلت بتخصصها العلمي، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاهتمام والتكريس للعمل العام، باعتباره جزءا أصيلا من الرسالة التي وضعتها نصب عينيها وهي رفعة وطنها وازدهاره.

وأكدة إدارة مهرجان أسوان، أن الدكتورة فايزة الخرافي نجحت في أن تحفر اسمها بحروف بارزة في العمل العام على مستوى وطنها الكويت والوطن العربي أجمع، بل وتعدت ذلك لتحظى بشهرة وتقدير واعتراف بالتفرد من منصات عالمية مهمة من بينها اليونسكو والأمم المتحدة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي صنفتها ضمن أكثر الشخصيات البارزة والمؤثرة على مستوى العالم.

وأشارت إدارة الهرحان إلى أن الدكتورة فايزة الخرافي استحقت تلك المكانة المميزة من خلال مشوار طويل قضته في البحث العلمي، سواء في فترة الدراسة أو تحضير الدراسات العليا في بدايات حياتها، أو في البعثات العلمية للجامعات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، فبعد حصلوها على الدكتوراة عام 1975حصلت على تفرغ علمي في جامعة جوتنجن بألمانيا الغربية، كما حصلت على عضوية أكثر من جمعية علمية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها عضوية لجنة البيئة المنبثقة من الجمعية الكيميائية الأمريكية.ولم يتوقف مجهودها وعملها على الجانب العلمي والأكاديمي فقط، بل تعداه إلى الجانب التربوي، والعمل على مناهج التعليم الحديثة، والسعي لتطوير المنظومة التعليمية سواء الجامعية أو ما قبل الجامعية، ومراحل التعليم الأساسي.