أفلام الطلبة تلقى إشادة نقدية في رابع أيام الإسماعيلية السينمائى







أقيم ضمن فعاليات اليوم الرابع للدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة لمجموعة من أفلام مسابقة الطلبة، أدارها الناقد أحمد سعد الدين.



حيث تم عرض كل من فيلم "٢٠ جنيه في الشهر" للمخرج حسن ابو دومه وفيلم "إن تصل متأخرا" للمخرجه ضحى حمدى

برابري المخرج عمرو خالد وفيلم "افضل البقاء في صمت" للمخرجه دينا الزينينى وفيلم "القرار صفر" للمخرج محمد حسن وفيلم "بلا عيب" المخرجه مريم نادر وفيلم"كان فية مرة ولد" للمخرج انطونيوس باسيلى.



و من جانبها قالت المخرجة ضحى حمدي: أنا خريجة كلية طب بشري، وحرصت في فيلم "أن تصل متأخرا"، أن يكون مليء بالدراما والصراع والمشاعر الكثيرة، واستغرق تصوير الفيلم ٣ أيام.



بينما قال المخرج انطونيوس باسيلي: أنا خريج صيدلة، ودخلت قدمت فيلم "مرة كان فيه ولد"، بعدما انتهت من إحدى ورش الإخراج، وتأثرت من إحدى الحوادث التي قرأته عنها حول قتل طفل لوالده بسبب معاملته القاسية له، واستغرق التصوير ٤ أيام.



من جانبها قالت المخرجة مريم نادر: جاءتني فكرة فيلم "بلا عيب"، من ناس كثير كانوا يلومونني أنني بنت وسوف أتعرض لمشاكل كثيرة إذا احترفت الإخراج والفن، وقدمت في الفيلم عددا من نماذج الفتيات اللاتي تعرضن لمشاكل مجتمعية، لألقي الضوء حول معاناة الفتيات.



أما المخرج محمد حسن فقال: هذا هو فيلمي الأول القرار صفر، ويعتبر مشروع تخرجي من كلية الإعلام، وجاءتني الفكرة من صعوبة اتخاذ قرار حياتي وبالفعل اخترت فكرة تتناول القرارات المصيرية التي لا نتخذها في حياتنا.



بينما قال المخرج عمرو خالد: جاءتني فكرة فيلم "برابري"، منذ ٦ سنوات وكنت في مزرعة لأحد أصدقائي وسألت نفسي ماذا يفعل الفلاح إذا وجد نظارة أخذته إلى عالمنا المعاصر؟ وقد تطورت الفكرة بعدما درست السينما، وقدمتها بالشكل الحالي، واستغرق التصوير حوالي ٧ أفلام، مشيرا إلى أن معنى كلمة برابري هو المساواة.



و غي نهاية الندوه أشاد الناقد "مجدي الطيب" بالجرأة الكبيرة التي تحلى بها صناع الأفلام في أعمالهم الفنية الأولى، مؤكدا أنه ينتظرهم مستقبل واعد.





يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" وتقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا ".و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.



ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991