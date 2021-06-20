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خبير أمن معلومات: نقف امام مواقع التواصل الاجتماعي والهكر مكتوفي الأيدي

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن البعض يستخدم التكنولوجيا في النصب أو لابتزاز رجال الاعمال أو الشخصيات الهامة، من خلال الوصول إلى أشياء حساسة للغاية، بعد اختراق التليفون الشخصي. 

وتابع "السخاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الوعي التكنولوجي هام للغاية في التصدي للنصب الالكتروني، مضيفًا أن الدولة المصرية ليس لديها كنترول على الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الامر يصعب السيطرة على جرائم الابتزاز الالكتروني.

ولفت إلى ان هناك امكانية للتهكير على البطاقات البنكية دون الحصول عليها، معقبًا: "نحن نقف امام مواقع التواصل الاجتماعي والهكر مكتوفي الأيدي".

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