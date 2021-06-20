مؤسس «أمهات مصر» تهنيء أوائل وطلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية

تقدمت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بالتهنئة لأوائل وطلاب الشهادة الإعدادية الناجحين بجميع المحافظات.



وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن طلاب الشهادة الإعدادية مروا بظروف استثنائية صعبة هذا العام الدراسي بسبب جائحة كورونا، فضلا عن احتساب نتيجة العام الدراسي علي الفصل الدراسي الثاني فقط وهو ما سبب قلق وتوتر كبير لديهم ولأولياء أمورهم، والحمدلله مرت بسلام.



وتوجهت عبير بالشكر لجميع أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية الذبن تعرضوا لضغط عصبي ونفسي خلال الفصل الدراسي المنتهي، مؤكده أن الأمهات قاموا بدور كبير مع أبنائهن من خلال التشجيع وتهيئة المناخ المناسب داخل الأسرة حتي تنتهي إمتحانات نهاية العام بتفوق أبنائهن.



وأشادت عبير بجميع المحافظين والطريقة المحترمة اللائقة التي تعاملوا بها عند إعلان النتائج، فضلا عن قيام بعض المحافظين بالإتصال بأوائل الشهادة الإعدادية وتقديم التهنئة لهم، تخفيزا وتشجيعا لهم.



كما قدمت عبير الشكر لوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية لتحملهم الضغط النفسي من جانب أولياء الأمور الذين كانوا يتخوفون علي مستقبل أبنائهم.