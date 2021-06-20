عرض فيلم أبو ليلا في مهرجان قابس سينما فن بتونس يوم الأحد





يشارك الفيلم الجزائري أبو ليلا للمخرج أمين سيدي بومدين في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان قابس سينما فن في تونس، ضمن برنامج عروض خاصة ويعرض الفيلم يوم الأحد 20 يونيو حزيران الساعة 2 ونصف عصرًا بتوقيت تونس في قاعة L'agora Salle de Cinema، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا.



الدورة الثالثة من مهرجان قابس سينما فن تبدأ من 18 وحتى 26 يونيو، وهو مهرجان سينمائي ناشئ ومستقل لسينما المؤلف، يسعى لإعادة التواصل مع العالم وإنهاء حالة الانعزال الثقافي، وشعاره الاحتفال بالفن بعيدًا عن القيود.

وسبق للفيلم المنافسة في عدة مهرجانات منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما فاز بجوائز دولية من أيام قرطاج السينمائية (أفضل ممثل)، مهرجان دا السينمائي ببرشلونة (جائزة النقاد)، مهرجان نيوشاتيل الدولي للأفلام السينمائية (أفضل فيلم روائي أجنبي) ومهرجان الفيلم الأوروبي بإشبيلية (أفضل فيلم).



وتدور أحداث الفيلم في عام 1994، حيث يسافر صديقا الطفولة "س" ولطفي عبر الصحراء الجزائرية بحثًا عن أبو ليلي، الإرهابي الخطير الهارب. تبدو مهمة الصديقين مستحيلة، وبالتحديد في ظل عدم تأثر الصحراء بموجة الهجمات. يحاول لطفي إبعاد صديقه "س" عن العاصمة قدر المستطاع، وذلك لأنه لن يتحمل المزيد من سفك الدماء، ولكن كلما توغلا في الصحراء، يتواجهان مع عنفهما الداخلي.





الفيلم تأليف وإخراج أمين سيدي بومدين، ويشارك في بطولته سليمان بنواري، إلياس سالم، عزوز عبد القادر، فؤاد ميغراغي، مريم مجكان، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم.

المخرج أمين سيدي بومدين تخرج من قسم الإخراج السينمائي في المعهد الحر للسينما الفرنسية بباريس عام 2005. اختير فيلمه القصير الأول "الجزائر، غدًا" للمشاركة في العديد من المهرجانات الدولية حول العالم، بينما حصد فيلمه الثاني "الجزيرة" جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان دبي السينمائي الدولي. وفي عام 2014، أخرج بومدين تجربته القصيرة الثالثة "سريال ك" الذي عرض في أيام بجاية السينمائية. ومؤخرًا انتهى من فيلمه الروائي الطويل الأول "أبو ليلا"، وجرى تصوير أحداثه في الجزائر، كما اختير للمشاركة في النسخة 58 من أسبوع النقاد بـمهرجان كان السينمائي الدولي.