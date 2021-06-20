مستشار وزير التموين يكشف تكلفة إضافة المواليد على البطاقات



أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للمعلومات، أن إضافة المواليد على البطاقات التموينية تكلف الوزارة من 4 لـ5 مليار جنيه، كما أن هذه المبالغ وجهت لمواجهة أزمة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، منوهًا الى أنه تم إيقاف إضافة المواليد للأشخاص العادية.



وأضاف "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم إضافة المواليد للفئات الأولى بالرعاية، كما أنها الحالات التي يكون دخلها أقل من 1500 جنيه والمرأة المعيلة والمطلقة والعمالة والموسمية التي ليس له دخل ثابت وأقل من 800 جنيه ومستحق تكافل وكرامة وأصحاب الهمم.



وتابع: "هذه الفئات يندرجوا تحت وزارة التضامن الاجتماعي ماعدا المعاشات والتأمينات، وتم التنسيق مع التضامن للربط بين الوزراتي لإصدار بطاقة تموين لهم"، كما سيتم تطبيق روح القانون وحال وجود حالة يحق لها إصدار بطاقة تموين وإضافة المواليد سيتم حال وجود بيان من وزارة التضامن الاجتماعي.