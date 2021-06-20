نور اللبنانية تحتفل بيوم الأب على انستجرام





احتفلت الفنانة نور اللبنانية على حسابها الرسمي بعيد الأب اليوم، وذلك بنشرها مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدها في أهم يوم في حياتها وهو يوم زفافها، وأتبعت الصور بكلمات رقيقة تعبر من خلالها عن حبها وتقديرها لوالدها، وتهنئه من خلالها بهذه اليوم الخاص بالأب.





وقد لاقت كلمات نور المؤثرة ردود فعل إيجابية من متابعيها، حيث كتبت قائلة "حب الأب هو رباط غير قابل للكسر. فقد ارتبطنا ببعضنا البعض منذ يوم الولادة، ونقضي حياتنا في دعم وحماية بعضنا البعض". واستطردت قائلة "يوم واحد لا يكفي لتقدير مدى تميزك، بابا".





أحدث أعمال نور مشاركتها في الموسم الرمضاني 2021 مع ياسر جلال في بطولة مسلسل ضل راجل، إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح، وسبقه مسلسل الإثارة والتشويق عن العالم السفلي وأعمال السحر جمال الحريم، من إخراج منال الصيفي وتأليف سوسن عامر.

