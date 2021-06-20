عبد الله الرويشد وتامر حسني وفهد الكبيسي وداليا مبارك نجوم الاسبوع السادس من "حفلات الرياض"





عاش الجمهور السعودي والخليجي والعربي في العاصمة الرياض المتعة والتشويق والطرب والإحساس مع حفلين مميزين غنائيا وتنظيميا وجماهيريا، نجومهما المطربين راشد الماجد واليسا ووائل كفوري، شكلا الاسبوع الخامس من "حفلات الرياض" لهذا الصيف، التي تقام بنجاح برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف هرم شركات الانتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، في فندق "الفورسيزونز".



وقد ميز الحفلين ان اليسا ووائل كفوري حققا "ترند" على "تويتر" في حفلهما بالسعودية ليلة 17 يونيو، وهو ايضا ما حققه راشد الماجد في حفله تاريخ 18 يونيو، هذا عدا ان تذاكر الحفلين نفذت جميعها.



الحفل الاول كان بمثابة ليلة رومانسية حالمة جمعت اليسا ووائل كفوري، بدأتها اليسا بأغنية "وحشتوني" التي عبرت من خلالها للجمهور الحاضر في السهرة عن حبها وسعادتها واشتياقها لملاقاة الجمهور السعودي في اول حفل جماهيري لها بالمملكة العربية السعودية، وهو ايضا ما أعلنته لأهل الاعلام عند استقبال الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، لها في ركن الاعلام قبل صعودها المسرح للغناء، مؤكدة انها بغناءها في السعودية عادت اليها الحياة، قائلة:"وجودكم الرائع يعني اليوم بالنسبة لي هو العودة للحياة من الرياض ومن السعودية بحبكم كتير".



اما وائل كفوري الذي اختتم الحفل فافتتح فقرته بأحدث اغانيه "كلنا بننجر" وأتبعها بمجموعة من اغانية العاطفية ومنها: يا هوى روح وقلو، لو حبنا غلطة، صرنا صلح، وغيرها، كما لم تخلو فقرته من المواويل فغرد في حب السعودية:"من الأرض اللبنانية وارزات عتاق تازورك يا سعودية قلبي مشتاق". واقتصر لقاء وائل مع اهل الاعلام عند استقبال أ. سالم الهندي له على كلمة مختصرة قال فيها: سعيد بوجودكم.. الله يديم هالبلد وأهلها، ويديم عزكم".



الحفل الثاني كان واحدًا من اجمل الحفلات التي أحياها "سندباد الغناء" راشد الماجد في مشواره، وقد أعلن عن ذلك بنفسه في "سناب شات" جمعه مع أ.سالم الهندي اختصر حكاية نجاح السهرة بعد انتهائها، قائلا:"بصراحة هذا الحفل في الرياض احلى من كل الحفلات الجماهيرية التي قدمتها في صيف لندن على مر 20سنة.. الجمهور يجنن وطاغي.. ما قصرتم، وكل الشكر للمستشار تركي ال الشيخ وهيئة الترفيه ولك يا "بوفواز" على دعمكم ومساندتكم المستمرة.. وروتانا للأمانة بدعت والجمهور كان يجنن"، ليعلق أ.سالم:"وانت يا راشد ابدعت اليوم، لدرجة ان الحضور ظل متواجدا الى اخر الحفل.. نشكر "ابوناصر" وهيئة الترفيه اللي داعمين روتانا.. وداعمين الحركة الفنية بشكل كبير ".

وعلى المسرح عبر راشد الماجد عن اشتياقه للرياض فغنى "وحشتوني يا أهل الرياض" اضافة للعديد من اغانية. ومازح الحضور:"عساكم مفيزرين كلكم" في إشارة منه الى التزام الحضور بالاجراءات الاحترازية حيث ان دخول الحفل يستلزم ان يكون فيه صاحب التذكرة محصنا وعليه إبراز تطبيق "توكلنا" عند الدخول لإثبات ذلك، في سبيل الوقاية واتباع الإجراءات اللازمة في مواجهة جائحة كورونا.



من جهة اخرى، سيكون الجمهور السعودي والخليجي والعربي في الاسبوع السادس من "حفلات الرياض" على موعد مع حفلين بارزين نجومهم المطربون: عبد الله الرويشد وتامر حسني وفهد الكبيسي وداليا مبارك، ويقاما برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف روتانا للصوتيات والمرئيات، وسيقاما في فندق "الفورسيزونز".

الحفل الاول يقام يوم الخميس 24 يونيو ويحيه تامر حسني. اما الحفل الثاني فيجمع المطربين: عبد الله الرويشد وفهد الكبيسي وداليا مبارك، وسيقام يوم الجمعة 25 يونيو، وقد بدأ بيع تذاكر الحفلين شاملة العشاء.