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أبو الغيط: الوضع الحالي في فلسطين قابل للإنفجار.. شخصية متشددة تحكم إسرائيل

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الوضع الحالي في فلسطين قابل للانفجار في أي وقت؛ وما حدث هذه المرة مختلف عن السابق بسبب تحرك كل المناطق الفلسطينية.

وأضاف "أبو الغيط" خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذُاع على قناة صدى البلد أن هناك شخصية متشددة تحكم إسرائيل حاليا، مشيرا إلى أن شامير رئيس وزراء إسرائيل الأسبق قال لعمرو موسى عام 1991 إنه سيتفاوض مع الفلسطينيين علي مدار 10 سنوات دون حل.

وتابع أنه يجب اجتماع الرباعي العربي لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية مؤكدا أن المبعوث الأوروبي ليس لديه حل للقضية الفلسطينية ولكن يستمع إلى وجهات النظر.

وأوضح أن الفلسطينيون لن ينسوا العلم والنشيد الوطني قائلا «ليس لدي قلق علي الشعب الفلسطيني، والفلسطيني متعلم بنسبة 100 %.

وختم أبو الغيط قائلا " الشعب الفلسطيني سينتصر في النهاية لكن سيدفع الثمن من الكفاح" فالشعوب لا تترك قضيتها.

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