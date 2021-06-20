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خبيرة اقتصادية: جهاز المشروعات الصغيرة يساعد الشباب على تخطي جميع العقبات

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:17 م
هناء الهلالي
هناء الهلالي
أمنية فوزي
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قالت هناء الهلالي، نائب رئيس مؤسسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن جهاز المشروعات الصغيرة يساعد الشباب على تخطي جميع العقبات الخاصة بافتتاح المشروع، من خلال تسهيل استخراج البطاقة الضريبية وجميع تراخيص المشروع من شباك واحد.

وتابعت "الهلالي"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن هناك دراسات جدوى جاهزة في جهاز المشروعات الصغيرة سواء مشروعات الدواجن أو أي مشروع آخر، كما أن هذا الجهاز يعمل على تدريب الشباب على إدارة المشروعات.

وأشارت إلى أن الجهاز يساعد الشباب على تسويق منتجاتهم حتى لا يتعرض المشروع للتعثر من خلال المشاركة في المعارض أو التسويق الإلكتروني الذي زاد بشكل كبير بعد أزمة كورونا.

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