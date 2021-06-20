Advertisements

وزير الري: تعنت إثيوبيا في بناء سد النهضة لعدم ثقتها في نفسها

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية الري، أن قضية المياه هي القضية الهامة للشعب المصري ويجب أن لا نستخدم كلمة "اطمئنان" في هذه اللحظات، موضحا أنه يجب أن نشعر بالقلق الصحي الذي يجعلنا نعرف المشكلة وهي نقص المياه نتيجة سد النهضة وتغيرات مناخية وزيادة سكانية.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر لم تدخل دائرة حروب المياه، مشيرًا إلى أن تكلفة التعاون أرخص من تكلفة الحرب، حيث إن الحرب دائمًا تنتهي بسلام، ولابد من العمل ولكل شخص له دور ويجب أن لا نتكاسل عنه.

وتابع: "أن تعنت إثيوبيا في بناء سد النهضة ليس قوة ولكنه عدم ثقة في النفس وعدم وجود إرادة سياسية ووجود قوة تزايد عن مصلحة وطنها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الري سد النهضة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ يوم

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ ساعة و نصف

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ ساعة و نصف

الأزمات تضرب منتخب إسبانيا في اليورو

منذ ساعتين

جريزمان يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد كريمة يحسم الجدل بشأن إجبار الزوجة على المعاشرة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

11:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة