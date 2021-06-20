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أبو الغيط: سياسة إيران لن تتغير.. واختفاء التواجد الأمريكي بالمنطقة غير وارد

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تقليص تواجد القوات الأمريكية بالمنطقة، يأتي في ظل رغبة واشنطن للسيطرة على المحيط الهادي.

وتابع أبو الغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الولايات المتحدة تمتلك قواعد في جيبوتي، والخليج، إضافة إلى تواجد العالم الغربي بالمنطقة»، متوقعا عدم انزواء التواجد الأمريكي بالمنطقة.

وأضاف «حاملات الطائرات الأمريكية مازلت متواجدة في بحر العرب»، معربا عن تخوفه من انزلاق الصين إلى مواجهات مع الولايات المتحدة والدول الغربية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة يصل إلى ما يقرب من 600 مليار دولار.

وحول لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين قال إن واشنطن تفكر في ضم موسكو إليها، في مواجهتها مع الصين، متوقعا عدم حدوث تغيير في السياسة الإيرانية بعد انتخاب رئيس جديد، كون سياسية طهران لا تتغير منذ سيطرة المتشددين في السبعينات.

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