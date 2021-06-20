خبيرة اقتصادية: زيادة دخل المرأة يؤدي إلى حياة كريمة للأسرة ككل



قالت هناء الهلالي، نائب رئيس المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الإعلام عليه دور مهم جدًا في تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وتابعت "الهلالي"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "عايزين نقول للشباب ما تخفش، وافتح مشروعك.. وجهاز المشروعات الصغيرة هيقف معاك".



وأضافت أن زيادة دخل المرأة من شأنه أن يزيد دخل الأسرة ككل، خلاف أن العمل شرف وآمنة، خاصة وأن زيادة الدخل تؤدي إلى حياة كريمة.



