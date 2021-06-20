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تعرف على مشوار تركيا القصير في كأس أمم أوروبا

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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سقط اليوم منتخب تركيا أمام منتخب سويسرا بنتيجة 1-3 ليخرج مبكرًا من بطولة اليورو الأوروبي بدون تحقيق أي نقطة أو تخطي الدور الأول بالبطولة، حيث سجل هاريز الهدف الأول لصالح منتخبه السويرسي في الدقيقة 6 ثم أحرز شاكيري الهدف الثاني في الدقيقة 26 ثم الثالث في الدقيقة 68 وأحرز اللاعب عرفان الهدف الأول لتركيا في الدقيقة 68.

- المبارايات التي لعبها :
التقى منتخب تركيا بإيطاليا ببداية البطولة يوم 11 يونيه انتهت بخسارة تركيا بنتيجة 0-3.
التقى بمنتخب ويلز يوم 16 يونيه وانتهت المباراة بخسارته بنتيجة 0-2.
والتقى اليوم في مباراته الثالثة والأخيرة بمنتخب سويسرا وخسر بنتيجة1-3.

حيث استقبلت شباك المنتخب التركي 8 أهداف منذ بداية مشواره بالبطولة.

- ترتيب المجموعة عقب خروج تركيا :
يحتل المنتخب الإيطالي المركز الأول برصيد 9 نقاط.
ثم يليه منتخب ويلز بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط.
ويليهم المنتخب السويسري برصيد 4 نقاط أيضًا.

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