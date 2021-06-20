تعرف على مشوار تركيا القصير في كأس أمم أوروبا





سقط اليوم منتخب تركيا أمام منتخب سويسرا بنتيجة 1-3 ليخرج مبكرًا من بطولة اليورو الأوروبي بدون تحقيق أي نقطة أو تخطي الدور الأول بالبطولة، حيث سجل هاريز الهدف الأول لصالح منتخبه السويرسي في الدقيقة 6 ثم أحرز شاكيري الهدف الثاني في الدقيقة 26 ثم الثالث في الدقيقة 68 وأحرز اللاعب عرفان الهدف الأول لتركيا في الدقيقة 68.





- المبارايات التي لعبها :

التقى منتخب تركيا بإيطاليا ببداية البطولة يوم 11 يونيه انتهت بخسارة تركيا بنتيجة 0-3.

التقى بمنتخب ويلز يوم 16 يونيه وانتهت المباراة بخسارته بنتيجة 0-2.

والتقى اليوم في مباراته الثالثة والأخيرة بمنتخب سويسرا وخسر بنتيجة1-3.





حيث استقبلت شباك المنتخب التركي 8 أهداف منذ بداية مشواره بالبطولة.





- ترتيب المجموعة عقب خروج تركيا :

يحتل المنتخب الإيطالي المركز الأول برصيد 9 نقاط.

ثم يليه منتخب ويلز بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويليهم المنتخب السويسري برصيد 4 نقاط أيضًا.